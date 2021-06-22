لبنان

مرجع سابق: "واحسرتاه على الرئيس القوي"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-06-2021 | 03:15
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قال مرجع سابق في لقاء سياسي امس: "كنت اتابع بالامس نشاط رئيس الجمهورية، فتحسرت على الواقع الذي وصلت اليه الجمهورية في عهد "الرئيس القوي"، فعلى مدى دقائق كان النشاط عبارة عن عرض لرئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر الكويتي عن تقديمات ومساعدات الهلال الاحمر الكويتي للشعب اللبناني وشحنات حليب الاطفال وأدوية الامراض المزمنة المتوقع وصولها".
اضاف: "وقبل ايام كان رئيس الجمهورية يعلن مطالبته الهيئات الدولية بزيادة مساعداتها للبنان لان ما يقدم غير كاف".
وختم" حزين عليك يا بلدي وعلى من اوصلوا شعبك الى هذه الحال".

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