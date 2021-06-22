في إطار هاجس أزمة الوقود التي أصبحت يومية، أكدت مصادر معنية بالقطاع أنّه مع حلول نهاية هذا الأسبوع سيكون لبنان أمام أزمة نفاد مادتي المازوت والبنزين.

وبالنسبة للمازوت لم يحدد بعد موعد لفتح مصفاتَيْ طرابلس والزهراني لتسليم المادة لهذا الأسبوع.

أما البنزين فإنّ "مصرف لبنان" كان قد فتح اعتمادات لخمس بواخر منذ 15 يوماً والكمية التي أفرغت بدأت تنفد من الشركات والمحطات وهذا ناتج عن عدم فتح الاعتمادات بسبب عدم وضع آلية جديدة لكيفية الدعم من خلال منصة 3900 للدولار، وحسب المصادر نحن أمام معادلة إما رفع الدعم وإما "لا بنزين في نهاية الأسبوع".