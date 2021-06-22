نقيبة الممرضات والممرضين: انتمائي الوحيد للمهنة

حيت نقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة ريما ساسين قازان في بيان، "الممرضات والممرضين الذين شاركوا يوم الأحد في الاستحقاق الديمقراطي للنقابة"، وقالت: "أشكر كل الذين منحوني ثقتهم وساهموا في وصولي إلى مركز نقيبة لخدمة المهنة والعاملين فيها".أضافت: "إن ترشحي لم يكن الا من منطلق مهني ونقابي وليس له أي خلفية حزبية أو طائفية، لذلك أعاهد الزملاء بالحفاظ على استقلاليتي وخدمة المهنة بكل أمانة وإخلاص".وختمت: "هدفي إعلاء شأن المهنة والدفاع عن حقوق جميع الممرضات والممرضين من دون استثناء. انتمائي الوحيد إلى مهنة التمريض".