لبنان

نقيبة الممرضات والممرضين: انتمائي الوحيد للمهنة

Lebanon 24
22-06-2021 | 02:47
A-
A+
Doc-P-835573-637599522236644606.jpg
Doc-P-835573-637599522236644606.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حيت نقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة ريما ساسين قازان في بيان، "الممرضات والممرضين الذين شاركوا يوم الأحد في الاستحقاق الديمقراطي للنقابة"، وقالت: "أشكر كل الذين منحوني ثقتهم وساهموا في وصولي إلى مركز نقيبة لخدمة المهنة والعاملين فيها".

أضافت: "إن ترشحي لم يكن الا من منطلق مهني ونقابي وليس له أي خلفية حزبية أو طائفية، لذلك أعاهد الزملاء بالحفاظ على استقلاليتي وخدمة المهنة بكل أمانة وإخلاص".

وختمت: "هدفي إعلاء شأن المهنة والدفاع عن حقوق جميع الممرضات والممرضين من دون استثناء. انتمائي الوحيد إلى مهنة التمريض".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2021-06-22
04:18 | 2021-06-22
04:04 | 2021-06-22
04:00 | 2021-06-22
04:00 | 2021-06-22
03:30 | 2021-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website