27
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
نقيبة الممرضات والممرضين: انتمائي الوحيد للمهنة
Lebanon 24
22-06-2021
|
02:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
حيت نقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة ريما ساسين قازان في بيان، "الممرضات والممرضين الذين شاركوا يوم الأحد في الاستحقاق الديمقراطي للنقابة"، وقالت: "أشكر كل الذين منحوني ثقتهم وساهموا في وصولي إلى مركز نقيبة لخدمة المهنة والعاملين فيها".
أضافت: "إن ترشحي لم يكن الا من منطلق مهني ونقابي وليس له أي خلفية حزبية أو طائفية، لذلك أعاهد الزملاء بالحفاظ على استقلاليتي وخدمة المهنة بكل أمانة وإخلاص".
وختمت: "هدفي إعلاء شأن المهنة والدفاع عن حقوق جميع الممرضات والممرضين من دون استثناء. انتمائي الوحيد إلى مهنة التمريض".
تابع
الأكثر قراءة
تابع حادث الجيّة.. هذه حصيلة الضحايا والجرحى النهائية
Lebanon 24
تابع حادث الجيّة.. هذه حصيلة الضحايا والجرحى النهائية
14:52 | 2021-06-21
21/06/2021 02:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام سريّ لجنبلاط يخرج الى العلن... ماذا قال؟ (فيديو)
Lebanon 24
كلام سريّ لجنبلاط يخرج الى العلن... ماذا قال؟ (فيديو)
07:50 | 2021-06-21
21/06/2021 07:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة على أوتوستراد السعديات.. حادثٌ مروع يوقع ضحايا وجرحى (فيديو)
Lebanon 24
فاجعة على أوتوستراد السعديات.. حادثٌ مروع يوقع ضحايا وجرحى (فيديو)
13:30 | 2021-06-21
21/06/2021 01:30:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل "ليلة القبض على اصحاب المحطات".. هذا ما حصل
Lebanon 24
تفاصيل "ليلة القبض على اصحاب المحطات".. هذا ما حصل
13:09 | 2021-06-21
21/06/2021 01:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض في سعر الدولار.. اليكم التسعيرة عصراً في السوق الموازية
Lebanon 24
انخفاض في سعر الدولار.. اليكم التسعيرة عصراً في السوق الموازية
10:13 | 2021-06-21
21/06/2021 10:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2021-06-22
فخامة الرئيس "يلي بياكل العصي مش متل يلي بـ عِدهَا"
04:18 | 2021-06-22
الراعي: السياسة عندنا ممعنة بالتخريب
04:04 | 2021-06-22
ضباب ورذاذ في عدد من المناطق.. إليكم طقس الأيام المقبلة
04:00 | 2021-06-22
انقطع من البنزين فركن سيارته بمنتصف الطريق وعاد الى منزله (صور)
04:00 | 2021-06-22
مؤشرات جديدة عن "الاستدارة" نحو سوريا: الاعلان عن زيارة وفد الاحزاب نموذج
03:30 | 2021-06-22
جنبلاط عرض مع السفير التشيكي المستجدات
فيديو
الكشف عن سبب "الانفجار العظيم" الذي هز العالم قبل جائحة "كوفيد 19" (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن سبب "الانفجار العظيم" الذي هز العالم قبل جائحة "كوفيد 19" (فيديو)
10:35 | 2021-06-21
22/06/2021 11:36:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"هواوي" تطلق حاسباً لوحياً مخصصاً للأطفال.. هذه ميزاته! (فيديو)
Lebanon 24
"هواوي" تطلق حاسباً لوحياً مخصصاً للأطفال.. هذه ميزاته! (فيديو)
08:00 | 2021-06-21
22/06/2021 11:36:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إخراج طفل من حفرة ضيّقة عمقها 30 متراً! (فيديو)
Lebanon 24
إخراج طفل من حفرة ضيّقة عمقها 30 متراً! (فيديو)
08:00 | 2021-06-21
22/06/2021 11:36:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact