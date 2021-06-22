لبنان

كيلو البنّ بـ 100 ألف ليرة.. الزيارات بلا قهوة "أهلا وسهلا"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-06-2021 | 10:07
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بعد المعلومات المتداولة عن ارتفاع سعر كيلو البن إلى ما يقارب الـ100 ألف ليرة، واحتمال رفع الدعم عنها، ستصبح الزيارات في لبنان من دون قهوة "أهلا وسهلا"، وربّما يكتفي أصحاب البيت بتقديم كأس ماء للضيوف فقط لا غير. 
وكانت "الدولية للمعلومات" ذكرت في دراسة سابقة أنّ "كميات البنّ التي تم استيرادها (لبنان لا يزرع البنّ) في العام 2020 قد تراجعت ووصلت إلى 19,602 طناً بقيمة 37 مليون دولار، مقارنة بـ 33,542 طناً بقيمة 71 مليون دولار في العام 2019، أي بتراجع مقدار 13,940 طناً بنسبة 41.5% وقيمته 34 مليون دولار".
وحتى "القهوة الافتراضية" التي كان رواد التواصل الاجتماعي يتبادلون بها التحية صباحا قد تصبح متعذرة في حال ارتفاع اسعار الانترنت، وهو أمر متوقع.

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