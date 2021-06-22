لبنان

مؤشرات جديدة عن "الاستدارة" نحو سوريا: الاعلان عن زيارة وفد الاحزاب نموذج

علي منتش Ali Mantach

|
Lebanon 24
22-06-2021 | 10:00
A-
A+
Doc-P-835579-637599546918300982.jpg
Doc-P-835579-637599546918300982.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لم يكن صدفة الاعلان عن زيارة وفد الاحزاب الحليفة لسوريا اليها واللقاء الذي جمعهم بوزير الخارجية فيصل المقداد، علما ان هذه الزيارات تحصل باستمرار ومنذ عدة سنوات من دون اي اعلان رسمي او تغطية اعلامية، بل ان اللقاء هذه المرة ترافق مع قرار سياسي بضرورة الانفتاح على سوريا.

 

يبدو ان "حزب الله" الذي يدير اللحظة السياسية بدقة عالية، بدأ يمهد الطريق لاعادة تطبيع العلاقات اللبنانية مع دمشق، في لحظة التبدلات السياسية الاقليمية، وبعد اعادة انتخاب الرئيس السوري بشار الاسد.

 

وبحسب مصادر مطلعة فإن "حزب الله" يرغب بفرض التواصل مع سوريا وجعله امرا واقعا، سواء تشكلت الحكومة ام لم تتشكل، يساعده في ذلك تأييد عهد الرئيس ميشال عون لهذه المسألة بشكل كبير، خصوصا ان هناك انفتاحا عربيا على سوريا، تسير خطواته قدما رغم البطء اللافت فيها .

 

وتقول المصادر ان الزيارة الدمشقية تأتي بالتوازي مع استعدادات رسمية لبنانية  لاستقبال عروض روسية جدية ومفصلة في بعض المجالات مثل البنى التحتية والطاقة والمرافق العامة، ما يعني ان هناك ضوءا اخضرَ اميركياً قد حصل.

 

وتلفت المصادر الى ان الاعلان عن الزيارة قد يشكل غطاءً سياسياً كبيراً لخطوات قد يذهب اليها الحزب  في لحظة الانهيار الكبرى، مثل استجرار الطاقة او فتح الحدود السورية وغيرها، كما وقد تشكل مدخلاً في الوقت نفسه لتحرك الدولة اللبنانية لتأمين بعض الحاجات الاساسية من دمشق، وحل بعض العقد مثل قضية النازحين.

 

وتقول المصادر ان الاستدارة بإتجاه سوريا قد لا تكون محصورة بقوى الثامن من اذار، اذ ان ما نقل عن لسان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من اشادة بالدور السوري في بعض مراحل الحرب اللبنانية قد يشكل بداية او تمهيدا لتبديل ما في الخطاب الجنبلاطي تجاه دمشق.

 

يبدو ان الانهيار الاقتصادي في لبنان سيترافق مع تحولات سياسية جدية، فهل تساهم التحولات المماثلة التي تمر فيها المنطقة في جعل لبنان يتخطى هذه المطبات السياسية بسلاسة ام ان اللبنانيين سيدفعون ثمناً كبيرا قبل الاستقرار السياسي والاقتصادي؟

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantach

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:17 | 2021-06-22
06:20 | 2021-06-22
06:08 | 2021-06-22
06:02 | 2021-06-22
06:00 | 2021-06-22
05:57 | 2021-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website