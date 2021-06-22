جنبلاط عرض مع السفير التشيكي المستجدات

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، مساء أمس الاثنين، في كليمنصو، سفير تشيكيا في لبنان جيري دوليزيل وعقيلته السيدة ستانيسلافا دوليزيلوفا، بحضور السيدة نورا جنبلاط وتناول البحث المستجدات في لبنان والمنطقة.