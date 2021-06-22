ضباب ورذاذ في عدد من المناطق.. إليكم طقس الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس صيفي معتدل الحرارة يسيطر على لبنان مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى يوم الخميس، حيث تبدأ بالارتفاع التدريجي في المناطق الجبلية والداخلية.

ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر حزيران ما بين 21 و 30 درجة).

- الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ويتكون الضباب على المرتفعات كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة: صاف الى قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل.

- الحرارة على الساحل من 21 الى 30 درجة، فوق الجبال من 14 الى 25 درجة، في الداخل من 16 الى 32 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.

- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 5,27

- ساعة غروب الشمس: 19,52