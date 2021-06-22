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لبنان
الراعي: السياسة عندنا ممعنة بالتخريب
Lebanon 24
22-06-2021
|
04:18
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رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في كلمة في مؤتمر المؤسسة البطريركية للانماء الشامل في بكركي أن "السياسة عندنا ممعنة بالتخريب والهدم كأن العمل السياسي هو لخراب وطن وهدم بلد".
وقال: "عقلنا حر وقدراتنا حرة ونستطيع إذا تضامنا أن ننهض على الرغم من كل شيء".
أضاف: "لسنا الوطن الوحيد الذي يختبر هذه المحنة ويجب أن ننتزع الخوف من قلوبنا ونجدد الثقة بوطننا فاجدادنا قاوموا وهذا هو دورنا اليوم".
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