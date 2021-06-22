اعادة فتح مطمر الجديدة بمؤازرة امنية

أعيد اليوم فتح مطمر الجديدة بعد وضع خطة لحماية المكان تقضي بتثبيت نقاط مراقبة بشكل دائري بالتنسيق بين شرطة البلديات في كسروان والمتن وبمؤازرة امنية.وبدأت شاحنات شركة "رامكو" منذ الصباح الباكر بجمع النفايات من الشوارع في القضاءين، بعدما كانت توقفت عن العمل بسبب اقفال المطمر لستة ايام بسبب اشاكالات امنية حصلت بين عمال يتسللون الى المكب لجمع المواد القابلة للتدوير مما ادى الى تكدس النفايات في الشوارع.