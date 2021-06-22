عمليات انتحال "صفة أمنية" في طرابلس.. ما هدفها؟!

بعد عملية انتحال الصفة الأمنية التي حدثت في طرابلس منذ يومَيْن حيث قام مجهولون بمحاولة سرقة داخل مبنى، أفادت المصادر الأمنية أنّ منطقة أبي سمراء في طرابلس شهدت عمليّتَيْ انتحال صفة إضافيتين من قبل شخصين يرتديان الزي الرسمي لقوى الامن الداخلي، بحسب مندوب "لبنان 24" في الشمال.وقامت هذه العصابة بمحاولة سرقة عدة منازل في المنطقة حيث ما زالت قوى الأمن الداخلي تعمل على توقيفهم.