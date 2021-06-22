مهندسو "التيار" رداً على النقيب تابت: هل المهنية بضرب المهل لإجراء انتخابات النقابة؟







وقالت في بيان: "يهم هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر تصويب المغالطات التي اوردها النقيب جاد تابت على الشكل التالي:





1-بخصوص عائق تجهيز 5 مراكز للنقابة ليومي الانتخابات بدل مركز واحد نسأل سعادة النقيب، ايهما اسهل، تجهيز مراكز هي اساسا مجهزة او تأمين حافلات من هذه المراكز لنقل المهندسين الى بئر حسن؟ ردت هيئة المهندسين في "التيار الوطني الحر" على ما قاله نقيب المهندسين جاد تابت إلى محطة "أو تي في"، أمس، حول انتخابات النقابة في بئر حسن.وقالت في بيان: "يهم هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر تصويب المغالطات التي اوردها النقيب جاد تابت على الشكل التالي:1-بخصوص عائق تجهيز 5 مراكز للنقابة ليومي الانتخابات بدل مركز واحد نسأل سعادة النقيب، ايهما اسهل، تجهيز مراكز هي اساسا مجهزة او تأمين حافلات من هذه المراكز لنقل المهندسين الى بئر حسن؟

2-بخصوص تأمين تدريب الموظفين على الاجراءات الصحية لمواجهة الكورونا. جوابنا للنقيب تابت اننا تقدمنا منه بطلب اجراء الانتخابات في مراكز المحافظات في 11 ايار الفائت بعد ان تأكدنا ان الجهات المسؤولة عن تدريب الموظفين على اجراءات السلامة والوقاية من الكورونا على اتم الاستعداد لاجراء التدريب في اي مكان يطلب اليها التوجه اليه. والسؤال، هل ان وجود 1400 شخص في مكان واحد في اللحظة نفسها طوال النهار امر صحي ومسموح به في ظل ظرف جائحة الكورونا؟

3- بخصوص امكان تصويت المهندس اكثر من مرة في اكثر من مركز وموضوع جودة الانترنت الجواب لسعادة النقيب هو ان الامر مستحيل، بخاصة وان التطبيق المعلوماتي المستعمل في النقابة، او اي تطبيق بسيط آخر يمكن استعماله، يربط مراكز النقابة لحظة بلحظة اضافة الى توقيع المهندس عند ممارسته حق الاقتراع مقابل اسمه علما ان سرعة الانترنت المطلوبة لهذه التطبيقات ليست عالية.

4-في موضوع تأجيل الانتخابات ل 7 مرات ودعوته الى انتخابات ديمقراطية ونقابية ومهنية جوابنا لسعادته انه يضرب الديمقراطية في حرمانه مهندسي المحافظات من ممارسة حقهم في ظل ازمة المحروقات ونسأله هل ان المهنية تكون في مخالفة القوانين لناحية ضرب المهل المذكورة صراحة فيها؟".





وختمت الهيئة: "بناء عليه، كان من الاجدى لسعادة النقيب لو انه صوت داخل مجلس النقابة مع اجراء الانتخابات في المحافظات بدل ايجاد تبريرات غير علمية وبعيدة عن الحقيقة لأن تصويته كان سيؤدي الى تحقيق مشروع إصلاحي مهم للمهندسين وللنقابة التي بات حجمها بحاجة الى اكثر من المراكز الخمس الموجودة حاليا".