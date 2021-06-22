أبي خليل يرد على بو عاصي: الميليشيوي المجعجِع.. حسبنا ألا ينتهي نهاية تشاوتشيسكو

ردّ عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل على تغريدة عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي التي هاجم فيها رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وكتب أبي خليل:

"النائب العاصي على الفهم، عارض الأزياء، الميليشيوي المجعجِع، يستعين بالتاريخ ليسقطه، من حيث لا يستوي ولا يقتدر، على من ينغّص رخاء وليّ أمره في قلعته.

لا بأس إذاً، إن ذكّرناه بمصير كل غادر، متخاذل، بائس، خائن، أسير فظائع ماضيه والحاضر. حسبنا ألا ينتهي نهاية تشاوتشيسكو".

وكان بو عاصي غرّد صباح اليوم، وكتب:

"الفاشي خي النازي..

حين اجتاح هتلر النازي اوروبا وأفريقيا الشمالية وأجزاء من روسيا، كان حليفه موسوليني الفاشي يتعثّر في كل تحرك ويطلب النجدة من هتلر فينجده، حتى سقطا معا. لُقِّب يومها الدوتشي بالحليف العبء.

هكذا انت يا جبران، تستنجد بالحليف والصديق وتبقى عبءاً ثقيلاً. ثقيل. كتير".