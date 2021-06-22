لبنان

جرافات وحفارات ودبابة "ميركافا".. ماذا يجري غرب شبعا؟

Lebanon 24
22-06-2021 | 05:33
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أفادت "الوكالة الوطنية" عن قيام جرافات وحفارات تابعة للعدو الاسرائيلي بأعمال صيانة للطريق العسكرية في محور بركة النقار غرب بلدة شبعا، بحماية دبابة من نوع ميركافا.
 
 
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