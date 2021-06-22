جرافات وحفارات ودبابة "ميركافا".. ماذا يجري غرب شبعا؟

أفادت "الوكالة الوطنية" عن قيام جرافات وحفارات تابعة للعدو الاسرائيلي بأعمال صيانة للطريق العسكرية في محور بركة النقار غرب بلدة شبعا، بحماية دبابة من نوع ميركافا.