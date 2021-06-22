لبنان

140 محطة رفضت استلام البنزين.. ما السبب؟

Lebanon 24
22-06-2021 | 17:40
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أكد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في حديثٍ لـ"الوكالة الوطنية للاعلام" أن "أصحاب أكثر من 140 محطة محروقات رفضوا استلام البنزين من الشركات بسبب تعرضهم للمشاكل والابتزاز والضرب ولم يستطيعوا حماية أنفسهم".

وطالب "الأجهزة الأمنية واللواء عثمان بحماية المحطات التي تقوم بواجباتها"، وأشار ردا على سؤال عن الاجتماع في مجلس النواب الاسبوع الماضي في حضور وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر الذي نقل الى النواب الواقع وما طلبه منه مصرف لبنان كي يتم استمرار استيراد البواخر، إلى انه "طرح ان يتم احتساب سعر الدولار 3900 ليرة لتخفيف الضغط عن مصرف لبنان"، مؤكدا انه" لم يتم الحديث عن رفع الدعم كليا".

ولفت الى "تراجع قدرة المحطات على توفير مادة البنزين، بسبب الشح الحاد في التوزيع من بعض الشركات"، مطالبا المسؤولين الإسراع في حل الأزمة"، مؤكدا أن "أصحاب المحطات والموزعين ليسوا سبب الأزمة وأن الطلب المرتفع في السوق يؤدي الى تبخر الكميات التي تطرح في السوق، وهم يتعرضون للضغوط والمشاكل بسبب عدم توافرها".
 
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