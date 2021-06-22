الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 21 / 6 /2021 ما بين الساعة 12.00 والساعة 13.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة طير حرفا- الجنوب".وفي بيان آخر ذكرت انه "بتاريخ 21 / 6 /2021 ما بين الساعة 6.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدات عمرا، الضهيرة والبستان ـ الجنوب".وفي بيان ثالث افادت بان "وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من 20 /6 /2021 ولغاية 25 /6 /2021، ما بين الساعة 6.00 والساعة 23.00 من كل يوم إجراء تمارين تدريبية في منطقة كفرفالوس تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".واعلنت في بيان اخير ان "وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من 10 / 6 / 2021 ولغاية 30 / 6 / 2021، ما بين الساعة 6.00 والساعة 24.00 من كل يوم بإجراء تمارين تدريبية في منطقة السمرلند - الجناح والكرنتينا تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".