لبنان

إليكم شروط دخول المسافرين اللبنانيين الى بلجيكا وهولندا

Lebanon 24
22-06-2021 | 06:02
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صدرعن شركة طيران الشرق الأوسط البيان التالي:
 
تعلن شركة طيران الشرق الاوسط -الخطوط الجوية اللبنانية، انه اضافة الى كل من فرنسا، قبرص، ألمانيا، الدنمارك و اليونان، فقد سمحت كل من بلجيكا وهولندا للبنانيين من حملة تأشيرة سياحية Visa Type C بدخول أراضيهما.
تطبق بعض الاستثناءات على بعض المقيمين في لبنان حاملي  جوازات سفر أجنبية  تخولهم الدخول الى بلجيكا وهولندا دون الحصول على تأشيرة مسبقة،  حيث لا يسمح لهم حالياً بالسفر دون الحصول على إذن سفر للضرورة من السفارة المعنية. 
شرط الدخول الالزامي الى كل من بلجيكا وهولندا هو فقط تعبئة الإستمارة الخاصة بالراكب:

- الإستمارة الخاصة بالراكب المتوجه الى بلجيكا "Passenger locator form" عبر هذا الرابط 

- الإستمارة الخاصة بالراكب المتوجه الى هولندا "Passenger locator form" (ابتداءً من 24/6/2021)
 
 


ليس هناك  أية إجراءات أخرى مطلوبة مثل نتيجة فحص PCR  أو شهادة تلقيح رسمية.
 
للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة: مركز الإتصالات MEA Call Center 961-01-629999 - callcenter@mea.com.lb  أو زيارة: www.mea.com.lb  
 
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