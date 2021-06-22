إليكم شروط دخول المسافرين اللبنانيين الى بلجيكا وهولندا



صدرعن شركة طيران الشرق الأوسط البيان التالي:

تعلن شركة طيران الشرق الاوسط -الخطوط الجوية اللبنانية، انه اضافة الى كل من فرنسا، قبرص، ألمانيا، الدنمارك و اليونان، فقد سمحت كل من بلجيكا وهولندا للبنانيين من حملة تأشيرة سياحية Visa Type C بدخول أراضيهما.

تطبق بعض الاستثناءات على بعض المقيمين في لبنان حاملي جوازات سفر أجنبية تخولهم الدخول الى بلجيكا وهولندا دون الحصول على تأشيرة مسبقة، حيث لا يسمح لهم حالياً بالسفر دون الحصول على إذن سفر للضرورة من السفارة المعنية.





- الإستمارة الخاصة بالراكب المتوجه الى بلجيكا "Passenger locator form" عبر هذا



- الإستمارة الخاصة بالراكب المتوجه الى هولندا "Passenger locator form" (ابتداءً من 24/6/2021) شرط الدخول الالزامي الى كل من بلجيكا وهولندا هو فقط تعبئة الإستمارة الخاصة بالراكب:- الإستمارة الخاصة بالراكب المتوجه الى بلجيكا "Passenger locator form" عبر هذا الرابط - الإستمارة الخاصة بالراكب المتوجه الى هولندا "Passenger locator form" (ابتداءً من 24/6/2021)





ليس هناك أية إجراءات أخرى مطلوبة مثل نتيجة فحص PCR أو شهادة تلقيح رسمية. ليس هناك أية إجراءات أخرى مطلوبة مثل نتيجة فحص PCR أو شهادة تلقيح رسمية.

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