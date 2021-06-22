اضراب عام لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في الحدت

نفذت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في الحدت اضرابا عاما دفاعا عن حقوق العمال والمستخدمين، مطالبين بـ"تأمين حياة كريمة في ظل تفاقم الأزمة المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار، وشح مادة البنزين وغيرها من من الأمور التي تعرقل استمرار أداء المهام الوظيفية تجاه المواطن".