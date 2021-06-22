لبنان

وأصبح "للبنزين" شهداء... أهلا وسهلا بكم في لبنان

جو لحود-Joe Lahoud

|
Lebanon 24
22-06-2021 | 13:17
A-
A+
Doc-P-835641-637599651192028159.jpg
Doc-P-835641-637599651192028159.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


بتنا لا ندرك في اي مستنقع نقبع جميعا، لا بل بتنا غير قادرين على تحديد وجهة المصائب المتوجب علينا مواجهتها ومجابهتها بطريقة انفرادية دون الأخذ بعين الاعتبار وجود الدولة او مؤسساتها.

فالدولة المتلهية بلعبة الكباش والجدال العقيم على جنس الشياطين لا الملائكة، نسيت او تناست ان هناك شعبا يستيقظ صباحا ويجهد لاتمام يومياته وتحدياتها بما تحمل من صعاب ومشاق يعجز المواطن عن تحملها او علاجها.

وفي خضم الحديث عن المشكلات، تظهر أزمة المحروقات، كواحدة من المصائب التي خيّمت على يوميات اللبناني، فحوّلتها كابوسا متنقلا بين صفوف الذل والـ 20 الف ليرة التي بات بلوغها يتطلب انتظار ساعات وساعات.

وعلى الرغم من هذا الذل، يأبى المواطن ان يستسلم، لا بل يكافح ويقاوم بغية الوصول الى برّ امان تبدو اشرعته حتى اللحظة بعيدة ورياحه خافتة، لكن وامام اقدام المواطن على فعل المقاومة والصمود، تبدو الدولة مستخفة بكل نضال ممكن، لا بل غير مبالية وتنتظر ان يقع السقف على رؤوس المواطنين علّها تتحول الى منقذ أمين من جديد.

ومن فصول اللامبلاة المتعمد الذي تنتهجه السلطة الحاكمة، تظهر الى العلن مشاهد الزحمة المتنقلة في مختلف المناطق اللبنانية وأمام معظم محطات المحروقات الناتجة عن ازمة البنزين التي ومنذ انطلاقتها، لم يبخل اي مسؤول عنها بالظهور علينا اعلاميا لطمأنتنا وتبشيرنا بان الامور ستعود الى سابق عهدها ابتداء من يوم "الاثنين المقبل".

وفي انتظار الاثنين، بدا المشهد دمويا ومرعبا، لابل عصيا عن التصديق فالحاج عماد حويلي الذي سيعود من غربته جامعا ما استطاع من خيرات البلاد التي كان فيها لتقديمها الى بناته وزوجته، سيجد نفسه وحيدا بعد ان وقع كل من زوجته فاطمة قبيسي وبناتها الـ 4 "زهراء، آية، ليا، وتيا"، ضحايا لحادث سير مروع رجحت المعلومات انه وقع بسبب طوابير البنزين الممتدة على طول أوتوستراد السعديات باتجاه العاصمة بيروت في محلة مفرق برجا.

وامام هول هذه الكارثة، بتنا لا نرغب في مطالبة الدولة ايجاد حلول لازماتنا، بل ما نسأله هو تنظيم هذه الازمات وادارتها بعيدا عن سياسات النكد و"النكايات" التي قد تحوّلنا جميعا الى شهداء في بلد اعتاد الشهادة والدماء.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:52 | 2021-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2021-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2021-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جو لحود-Joe Lahoud

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:20 | 2021-06-22
08:07 | 2021-06-22
07:51 | 2021-06-22
07:47 | 2021-06-22
07:38 | 2021-06-22
07:32 | 2021-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website