لبنان

القهوة ب ١٠٠ الف ليرة... وهذا هو السبب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-06-2021 | 13:50
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بعد انتشار معلومات عن ارتفاع سعر كيلوغرام البن وبلوغه حوالي المئة الف ليرة لبنانية، أفادت مصادر خاصة من وزارة الإقتصاد لـ "لبنان ٢٤" بأن "الدعم لم يرفع رسمياً من قبل الوزارة عن مادة البن ولكن الذي حصل هو ان شركات استيراد البن اللبنانية اوقفت تقديم الطلبات والفواتير الى مصرف لبنان من اجل دعمها وذلك بسبب تأخر المصرف المركزي  في صرف هذه المبالغ منذ اشهر، مما جعلها تتراكم وتشكل اعباء كبيرة على الشركات، وبالتالي تراكم الديون لدى الشركات الأساسية التي نستورد منها البن في بلاد المنشأ، لذا عمد التجار الى الإستيراد من دون دعم ومن دون المرور بمصرف لبنان مما اضطرهم الى رفع الأسعار بما يتوافق مع سعر الصرف للدولار.

لبنان

خاص

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