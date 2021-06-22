لبنان

المفتي دريان بحث مع المشنوق في الملف الحكومي

Lebanon 24
22-06-2021 | 07:20
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 استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، النائب نهاد المشنوق وجرى تداول آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، وبخاصة تطورات الوضع الحكومي، كما تم التشاور في الشؤون التي تهم الوطن والمواطن.
 

المفتي عبد اللطيف دريان

نهاد المشنوق

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