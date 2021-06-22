المفتي دريان بحث مع المشنوق في الملف الحكومي

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، النائب نهاد المشنوق وجرى تداول آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، وبخاصة تطورات الوضع الحكومي، كما تم التشاور في الشؤون التي تهم الوطن والمواطن.