لبنان

الجيش: توقيف أشخاص في منطقتي سد البوشرية والديشونية

Lebanon 24
22-06-2021 | 07:25
A-
A+
Doc-P-835659-637599688281865587.jpg
Doc-P-835659-637599688281865587.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 22 / 6 / 2021 في منطقتي سد البوشرية والديشونية كلاً من: (أ.ع) و(ع.ش) والسوري (ن.ي)، لإقدامهم على الإتجار بالمخدرات وترويجها، وتجول الأخير دون أوراق ثبوتية، وضبطت داخل منازلهم كمية من المخدرات والعملات المزورة.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:52 | 2021-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2021-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2021-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:20 | 2021-06-22
08:07 | 2021-06-22
07:51 | 2021-06-22
07:47 | 2021-06-22
07:38 | 2021-06-22
07:32 | 2021-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website