الجيش: توقيف أشخاص في منطقتي سد البوشرية والديشونية

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:أوقفت دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 22 / 6 / 2021 في منطقتي سد البوشرية والديشونية كلاً من: (أ.ع) و(ع.ش) والسوري (ن.ي)، لإقدامهم على الإتجار بالمخدرات وترويجها، وتجول الأخير دون أوراق ثبوتية، وضبطت داخل منازلهم كمية من المخدرات والعملات المزورة.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.