لبنان

رفع الدعم دخل حيز التنفيذ

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-06-2021 | 14:27
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 في بلد لا حسيب ولا رقيب على الفاسدين والمهربين والمحتكرين، لا شك في ان الاوضاع المعيشية والاجتماعية  الخطيرة سوف تدفع الى خروج الامور عن السيطرة.
 وبحسب احد النواب، فإن المكابرة السياسية لن تنفع احدا، لأن البلد ذاهب نحو الانهيار الحقيقي، معتبرا ان قرار رفع الدعم اتخد ودخل حيز التنفيذ  من دون الاعلان عن ذلك بشكل رسمي، قائلا الدعم سيبقى  على الدواء فقط. اما البنزين فإن تسعيرته ستكون على اساس 3900  ليرة، في حين أن المواد الغذائية الأساسية التي بدأت تنفذ من الأسواق سوف نشهد ارتفاعا في اسعارها وهذا يعني أن  البلد دخل فعليا مرحلة رفع الدعم، فكل الازمات التي شهدها لبنان هذا الشهر كانت مقدمة لرفع الدعم التدريجي وصولا الى تحقيق المبتغى.

لبنان

خاص

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