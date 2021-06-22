لبنان

ما صحة استهداف العاملين في السفارة الروسية أمنيا؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-06-2021 | 14:38
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علم "لبنان 24" انه لا صحة لما يتم تداوله عن استهداف العاملين في السفارة الروسية أمنيا، وأن ما يشاع من كلام ليس سوى ترويج سياسي بحت أكثر منا هو أمني.
 
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