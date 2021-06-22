​ سيزار ابي خليل يضحك على وجع الناس ​(صورة)

لا يكاد يمر يوم واحد من دون ان يفاجئ نواب ووزراء "التيار الوطني الحر" اللبنانيين بشيء جديد.فبعد الفيديو الاخير لرئيس التيار وهو يحتفل بعيد ميلاده غير مبال بأوجاع اللبنانيين، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة للوزير السابق النائب سيزار ابي خليل، وهو يضحك على أوجاع اللبنانيين، لا بل يحولها الى قالب حلوى صنع على شكل صيدلية وكتب عليه "مقطوع".امام هذه المشهدية، يسأل المتابعون: هل باتت اوجاع الناس سببا للاحتفال والضحك والتهكم؟