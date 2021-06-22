عكر اطلعت على مجريات الأمور في محكمة التمييز العسكرية

عقدت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر إجتماعاً مع رئيس محكمة التمييز العسكرية الهيئة الجنائية، القاضي جوني قزي وبحضور أعضاء الهيئتين الجنائية والجنحية العمداء خالد زيدان وإيهاب شانوحة وجيلبير الحاج وناجي جبران وفايز مشموشي والعقيد الركن باسم عبود.الوزيرة عكر إطلعت على مجريات الأمور في محكمة التمييز العسكرية منذ تسلم رئاستها من قبل القاضي قزي في شهر أيار من العام الحالي، وأستمعت الى شرح مفصل حول أعمال المحكمة التي عقدت 10 جلسات في شهر أيار و9 جلسات في شهر حزيران تم خلالها البت في 13 ملفاً عالقاً منذ العام 2020 وإنتهت من بت كافة إستدعاءات التمييز العالقة ولم يعد لديها أي ملف منذ العام 2020. وفصلت المحكمة ب25 إستدعاء نقض عن العام الحالي2021 فيما يجري العمل على البت بالملفات المتبقية. كما أصدرت محكمة التمييز العسكرية سبعة أحكام خلال شهر واحد فيما تؤمن عقد ثلاث جلسات أسبوعياً.الوزيرة عكر أثنت على العمل الدؤوب الذي تقوم به المحكمة ورئيسها وهيئتيها، ونوهت بالسرعة في البت في الإستدعاءات وإصدار الأحكام على الرغم من الظروف الصعبة الراهنة.