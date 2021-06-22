لبنان

بري تسلم من ديوان المحاسبة تقريرا عن عقد تلزيم قطاع البريد الى "ليبان بوست"

Lebanon 24
22-06-2021 | 08:07
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استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير المصري ياسر علوي حيث جرى بحث لآخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان ومصر وبعد اللقاء غادرعلوي دون الادلاء بتصريح. 

كما التقى الرئيس بري رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران والمدعي العام فوزي خميس ورئيس الغرفة في الديوان القاضي عبد الله ناصر  وقضاة الديوان جوزف كسرواني ومحمد الحاج ، بدران سلًم رئيس المجلس تقريراً خاصاً عن عقد تلزيم قطاع البريد الى شركة "ليبان بوست" وحصة الدولة من التلزيم مع إقتراحات الديوان وملاحظاته بما يضمن حقوق الخزينة وذلك على ضوء إنتهاء العقد آخر الشهر الجاري. 
 
الرئيس بري استقبل أيضاً سفير جمهورية غانا في لبنان ومصر والسودان الدكتور وينفرني أوكاي هاموند اللقاء كان مناسبة جرى خلالها عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين . 

وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس الدكتورة رفاه دياب التي قدمت رسالة الدكتوراة التي اعدتها تحت عنوان "أزمة المعتقد والهوية الضائعة في الزاوية المعاصرة". 

على صعيد آخر  أجرى الرئيس نبيه بري اتصالا هاتفياَ بالسيد قاسم حويلا معزيا بضحايا حادث السير السيدة فاطمة قبيسي واولادها الاربعة زهراء ، آية ، ليا ، وتيا عماد حويلا الذين قضوا جراء حادث السير المروع ليل امس على الاوتوستراد الساحلي في منطقة السعديات. 
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