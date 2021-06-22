بعد رصدهم ومتابعتهم... تم توقيفهم

تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي_مكتب "الجومة"، من توقيف 3 أشخاص على متن سيارة من نوع "مرسيدس" في ساحة حلبا بعكّار بجرم شراء بضائع وسلع مسروقة وذلك بعد عملية رصدٍ ومتابعة.وقد احيلوا بعدها إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.