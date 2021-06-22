لبنان

بعد البنزين... اشكالات بسبب "حليب الاطفال" تظهر الى العلن

Lebanon 24
22-06-2021 | 08:20
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دخلت سيدة الى احدى الصيدليات في بلدة "ديرعمار" لشراء الحليب لطفلها، فأبلغتها صاحبة الصيدلية ان حليب الاطفال مقطوع وليست هناك امكانية لشرائه، مما ادى الى مشادة كلامية بين السيدة وصاحبة الصيدلية، التي عمدت الى اقفال صيدليتها قبل تطوّر الاشكال.
 
 
 
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دير عمار

صيدلية

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