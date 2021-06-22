الحكم في حق المعتدي على شركة شمس الدين للصيرفة في صور في 5 تموز المقبل

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن محكمة صور الجزائية عقدت جلسة المحاكمة العلنية في دعوى الشيخ بلال شمس الدين صاحب "شركة شمس الدين للصيرفة" في حق مصطفى مستو الذي اعتدى على مكاتب الشركة في مدينة صور، ورغم اضراب نقابة المحامين أصر رئيس المحكمة القاضي ايهاب بعاصيري على عقد الجلسة وتأجيل النطق بالحكم لمدة اسبوعين حتى الخامس من تموز المقبل.كما حضر الجلسة العلنية ممثلو وسائل الإعلام والقوى الامنية ومهتمون للوقوف على حقيقة ما جرى لشركة الصيرفة.وأكد الشيخ بلال شمس الدين، احترامه "القضاء والاحتكام اليه"، وانه "متمسك في حقه بالادعاء على الجناة وصولا الى احقاق الحق والعدل".