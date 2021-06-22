فادي كرم بحث مع سفير الاتحاد الاوروبي إمكان تأمين تمويل لتشغيل محطات تكرير المياه في الشمال

صدر عن المكتب الإعلامي للنائب السابق وأمين سر تكتل الجمهورية القوية الدكتور فادي كرم البيان التالي:



زار النائب السابق وأمين سرّ تكتل الجمهورية القوية الدكتور فادي كرم، سفير الاتحاد الاوروبي في بيروت الأستاذ رالف طراف، في مركز البعثة في بيروت، وبحث معه إمكان تأمين تمويل من الاتحاد الاوروبي للاستمرار بتشغيل محطات تكرير المياه المبتذلة في الشمال لمدة خمس سنوات، ومنها محطة انفه-شكا، علماً ان هذه المحطات مهدّدة بالتوقف عن العمل بسبب انتهاء عقود تشغيلها وتأخر تسديد الاموال المترتبة للشركات المُشغّلة. وكان قد انتهى عقد تشغيل محطة أنفه-شكا مع الشركة أواخر شهر أيار الماضي، وقد أسفرت المفاوضات بين مجلس الانماء والاعمار بالتنسيق مع وزارة الطاقة والشركة عن تمديد العقد ثلاثة اشهر، ما يُهدّد بمواجهة مشكلة توقف المحطة مجددا عن العمل في الصيف. وقد وعد السفير بالعمل على تأمين الأموال المطلوبة نظراً للظروف المالية التي يمرّ بها لبنان، مع الاشارة الى أن الاتحاد الأوروبي لا يقوم عادةً بتمويل عمليات التشغيل .