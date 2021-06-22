يستحصلان على 10 الاف دولار مزيفة مقابل 4600 صحيحة.. هذا ما تفعله شبكة في النبطية

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام أفراد شبكة بترويج عملة مزيّفة في النبطية.نتيجةً للمتابعة وعمليات الرصد، تمكّنت المفرزة من تحديد جميع هويات المشتبه بهم، وهم كل من:و. غ. (مواليد عام 1979، لبناني) الرأس المدبّرع. غ. (مواليد عام 1990، لبناني)م. ع. (مواليد عام 1988، سوري)ح. ب. (مواليد عام 1991، لبناني)

بتواريخ مختلفة، جرى نصب كمائن محكمة أسفرت عن توقيف المذكورين.بتفتيشهم، عثر مع الثاني على أوراق نقدية من العملة الأميركية المزيّفة بقيمة /3900/ دولار، ومع الثالث على مبلغ /100/دولار مزيّفة.بالتحقيق معهم، اعترف (و. غ.) و(ع. غ.) باستحصالهما على أوراق نقدية مزيّفة بقيمة /10،000/ دولار، من أحد الأشخاص في البقاع، مقابل مبلغ /4600/ دولار صحيحة، وبتسليم قسم منه إلى (م. ع.) و(ح. ب.) لترويجه في السوق.أودع الموقوفون مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باق المتورّطين.