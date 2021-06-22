26
o
بيروت
26
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بو عاصي: رفع الدعم امر واقع والبطاقة التمويلية هي البديل
Lebanon 24
22-06-2021
|
09:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال النائب بيار بو عاصي في تصريح من مجلس النواب: "عقدنا الاجتماع الاخير للجنة الفرعية لدرس البطاقة التمويلية التي ستعرض غدا على اللجان المشتركة، وهي اساسية عندما تكون هناك ازمة اقتصادية اجتماعية نعرف بوضوح اننا سنصل اليها".
وسأل: لماذا يتأخر (اقرارها) لكي يكون هناك رد فعل للحكومة وان كان في أحيان كثيرة تشريعيا؟ اتخذ قرار بدعم المواد الاساسية بعد ارتفاع الدولار، وكلف القرار 7,9 مليارات دولار خلال عام".
وأضاف: "الاسعار لا تزال ترتفع بشكل هستيري والبضائع والادوية تفقد والتهريب مستمر الى سوريا وغيرها، وليس هناك أي تقويم لهذه السياسة لنعرف اذا هل ان القرار الذي اتخذناه منذ عام كان صائبا او لا؟ لم يكن صائبا لان الاموال نفدت في مصرف لبنان ولم يتغير شيء. رفع الدعم امر واقع، اردنا ذلك او لم نرد ولامس الامر الاحتياط الالزامي. طرح في الاسبوع الماضي اقتراح قانون ناقشناه في اللجنة الفرعية، انا والزميل جورج عقيص قدمنا اقتراح قانون باسم تكتل "الجمهورية القوية" مبني على رفع الدعم لنمول الانسان وليس البضائع وتعزيز الصناعة المحلية لكي لا نحتاج الى دولارات والا نكون مجتمعا يستورد 80 في المئة من استهلاكه. النقطة الرابعة حماية الاحتياط الالزامي. اقتراح القانون قدم في شهر كانون الثاني واليوم نحن في شهر حزيران".
وأضاف: "لا نستطيع ان نكمل بهذه الطريقة. نحن حرصاء جدا على مؤسسة مجلس النواب والشعب مصدر كل السلطات للحفاظ على روح الديموقراطية في البلد، ولكن هناك واجبات علينا وعلى مجلس الوزراء وعلى القضاء. على الكل ان يقوم بدوره وان يضطلع بواجباته لننهض بوضع المواطنين وهو مزر. اقول للناس لم ترتكبوا اخطاء في اي مكان، ادارة الدولة لا تستطيع ان تمر هكذا ومعزولة عن معاناة الناس وتطلعاتهم، ولا يمكن ان نبقى متأخرين. علينا ان نجد حلولا بشكل شبه فوري واستثنائي وبعمل وجهد جبارين لنستطيع الوصول الى حلول للمشاكل، والاهم تفادي المشاكل ونخرج من الوضع الذي نحن فيه.
تابع
الأكثر قراءة
تابع حادث الجيّة.. هذه حصيلة الضحايا والجرحى النهائية
Lebanon 24
تابع حادث الجيّة.. هذه حصيلة الضحايا والجرحى النهائية
14:52 | 2021-06-21
21/06/2021 02:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
زينب فياض تنشر صورة لوالدها.. تعرفوا إلى طليق هيفا وهبي ووالد ابنتها الوحيدة
Lebanon 24
زينب فياض تنشر صورة لوالدها.. تعرفوا إلى طليق هيفا وهبي ووالد ابنتها الوحيدة
04:00 | 2021-06-22
22/06/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو أشعل مواقع التواصل.. نادين نسيب نجيم تضرب قصي خولي وتسقط فوقه وتعلّق: "كانت وقعة منهنهة"
Lebanon 24
فيديو أشعل مواقع التواصل.. نادين نسيب نجيم تضرب قصي خولي وتسقط فوقه وتعلّق: "كانت وقعة منهنهة"
02:00 | 2021-06-22
22/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة على أوتوستراد السعديات.. حادثٌ مروع يوقع ضحايا وجرحى (فيديو)
Lebanon 24
فاجعة على أوتوستراد السعديات.. حادثٌ مروع يوقع ضحايا وجرحى (فيديو)
13:30 | 2021-06-21
21/06/2021 01:30:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤشران ايجابيان لحل المعضلة الحكومية وعون يستعد بقوة "لهذه الخطوة"
Lebanon 24
مؤشران ايجابيان لحل المعضلة الحكومية وعون يستعد بقوة "لهذه الخطوة"
01:00 | 2021-06-22
22/06/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:02 | 2021-06-22
العثور على نجل الأب مجدي علاوي جثة في كسروان
13:00 | 2021-06-22
الاحتجاجات مستمرة والمواطنون نفذ صبرهم.. إليكم الطرقات المقطوعة
12:43 | 2021-06-22
بشرى سارّة إلى اللبنانيين بشأن رفع الدعم عن البنزين.. ما الجديد؟
12:43 | 2021-06-22
بو عاصي: إدارة الدولة لا تستطيع أن تبقى معزولة عن معاناة الناس
12:40 | 2021-06-22
وزير الصحة بحث ونظيره التركي في تعزيز الإستثمار الدوائي والعلاجي
12:37 | 2021-06-22
بلدية البيرة ناشدت المعنيين لحل الخلاف مع وادي خالد: نخاف من تفلت الأمور
فيديو
علامة "Honor" تتحدى "آبل" بحاسب جديد.. إليكم ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
علامة "Honor" تتحدى "آبل" بحاسب جديد.. إليكم ميزاته (فيديو)
08:00 | 2021-06-22
22/06/2021 20:17:52
Lebanon 24
Lebanon 24
سعاد حسني تزوجت عبد الحليم حافظ "عرفيا" بالسر.. وفيديو يكشف سبب رفضها المشاركة معه في "أبي فوق الشجرة"
Lebanon 24
سعاد حسني تزوجت عبد الحليم حافظ "عرفيا" بالسر.. وفيديو يكشف سبب رفضها المشاركة معه في "أبي فوق الشجرة"
06:00 | 2021-06-22
22/06/2021 20:17:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن سبب "الانفجار العظيم" الذي هز العالم قبل جائحة "كوفيد 19" (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن سبب "الانفجار العظيم" الذي هز العالم قبل جائحة "كوفيد 19" (فيديو)
10:35 | 2021-06-21
22/06/2021 20:17:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact