حادث الجية... هذا جديده

أفاد مندوب "لبنان 24" عن قيام الجيش بقطع الطريق في الجية وتحديداً في مكان الحادث المروع الذي وقع يوم أمس، تاركا منفذاً واحداً للسيارات.

وبحسب المعلومات، فإنّ هذا الإجراء هو استكمال للتحقيقات المستمرة لكشف ملابسات الحادث.