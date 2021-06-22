لبنان

حادث الجية... هذا جديده

Lebanon 24
22-06-2021 | 08:49
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن قيام الجيش بقطع الطريق في الجية وتحديداً في مكان الحادث المروع الذي وقع يوم أمس، تاركا منفذاً واحداً للسيارات.
 
وبحسب المعلومات، فإنّ هذا الإجراء هو استكمال للتحقيقات المستمرة لكشف ملابسات الحادث.
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