اشكالات البنزين تابع... تضارب وتدافع

لا يزال مسلسل الإشكالات على محطات الوقود مستمر نتيجة التدافع بين المواطنين والتسابق للحصول على كمية بسيطة من مادة البنزين، فقد وقع إشكال فردي ظهر اليوم أمام محطة "Coral" عند مفرق "دير دلّوم" في عكّار وتطور إلى تضارب بسبب التسابق ومحاولة الوصول الى اكبر كمية ممكنة من البنزين.