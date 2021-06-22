نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت من 17 الى 20 الحالي

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 17 و18 و19 و20 حزيران، وأظهرت النتائج وجود اثنتين وخمسين (52) حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى.وجاءت نتائج 17/6/2021 كالتالي:" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)" رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)" رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 576 (جم?عها سلبية)" رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)" رحلة وارسو : شركة LOT رقم 145 (جميعها سلبية)" رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)" رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جم?عها سلب?ة)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)" رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)" رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)" رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جم?عها سلب?ة)" رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)" رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)" رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)" رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)" رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)" رحلة شرم : شركة PER رقم 001 (جميعها سلبية)" رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)" رحلة جدة : شركة MEA رقم 2365 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالتان إيجابيتان)" رحلة دبي : شركة FZ رقم 157 (جميعها سلبية)" رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 421 (جميعها سلبية)" رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جم?عها سلبية)" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جم?عها سلبية)" رحلة لارنکا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)" رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)" رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)" رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)" رحلة كييف : شركة BAY رقم 201 (جميعها سلبية)" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)" رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)" رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)" رحلة طهران : شركة W5 رقم 1152 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)" رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)" رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)" رحلة دلمان : شركة PC رقم 1826 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)" رحلة باريس : شركة Air France رقم 562 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)" رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)" رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)" رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة أربيل : شركة UBD رقم 705 (جميعها سلبية)وجاءت نتائج 18/6/2021 كالتالي:" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)" رحلة كراسندار : شركة RLU رقم 5501 (جميعها سلبية)" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (خمس حالات إيجابية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)" رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)" رحلة حلب : شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)" رحلة بوخارست : شركة RO رقم 161 (جميعها سلبية)" رحلة رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)" رحلة عمان : شركة RJ رقم 401 (جميعها سلبية)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)" رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)" رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)" رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)" رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 421 (جميعها سلبية)" رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)" رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)" رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)" رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)" رحلة برلين : شركة SR رقم 150 (جميعها سلبية)" رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 484 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)" رحلة انطاليا : شركة Pegasus رقم 1824 (جميعها سلبية)" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)" رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)" رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالتان إيجابيتان)" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)" رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)وجاءت نتائج 19/6/2021 كالتالي:" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)" رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)" رحلة باريس : شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية)" رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)" رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)" رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)" رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)" رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)" رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)" رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)" رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)" رحلة باريس : شركة Air France رقم 564 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 421 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : شركة FZ رقم 157 (جميعها سلبية)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)" رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)" رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)" رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)" رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)" رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)" رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)" رحلة باريس : شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية)" رحلة ستوكهولم : شركة SK رقم 2967 (جميعها سلبية)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 305 (جميعها سلبية)" رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)" رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (حالة إيجابية واحدة)وجاءت نتائج 20/6/2021 كالتالي:" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)" رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (تسع حالات إيجابية)" رحلة لندن : شركة MEA رقم 204 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)" رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)" رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (جميعها سلبية)" رحلة برلين : شركة EW رقم 9982 (جميعها سلبية)" رحلة برلين : شركة SR رقم 1558 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)" رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)" رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)" رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)" رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)