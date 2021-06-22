بعد البنزين.. "طابور البن" جديد أزمات اللبنانيين! (صور)

بعد أزمة البنزين والطوابير والاشكالات التي تشهدها المحطات يوميا، ارتفع سعر كيلو البن في لبنان، وتخطى الـ100 الف ليرة. فتهافت المواطنون لشرائه، وانتشرت بعض الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطوابير من اللبنانيين ينتظرون دورهم لشراء البن.