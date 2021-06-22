نقل جثامين فاطمة قبيسي وبناتها الى مستشفى حرب لتشييعهن غدا

نقلت سيارات اسعافات تابعة للهيئة الصحية الاسلامية ظهر اليوم، جثامين فاطمة قبيسي وبناتها الاربع زهراء وآية وليا وتيا عماد حويلي اللواتي قضين في حادث سير مروع امس على اوتوستراد الجيه، من مستشفيي مزبود وسبلين الى مستشفى الشيخ راغب حرب في تول النبطية، لتشييعهن غدا في بلدة الشرقية.