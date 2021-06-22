اجتماع تنسيقي في الداخلية برئاسة فهمي عرض لواقع قطاع النقل والمعاينة الميكانيكة

عقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي اجتماعا تنسيقيا في مكتبه في الوزارة، في حضور وزيري حكومة تصريف الاعمال الاشغال العامة والنقل ميشال نجار والزراعة والثقافة عباس مرتضى، رئيس إتحادات نقابات قطاع النقل البري بسام طليس وممثلين عن اتحادات النقل، تم في خلاله عرض واقع قطاع النقل والمعاينة الميكانيكة.بعد الاجتماع قال طليس: "عرضنا مشاكل وشؤون النقل وشجونه والتي ليست بعيدة عن اصحاب المعالي، ووضعناهم في بعض التفاصيل، اتحادات النقل والعمال والتي تعني كل مواطن، حيث اصبحنا نتشابه في هذه الازمة المستفحلة، ونحن مستعدون للمساعدة ونضع كل امكانياتنا بتصرفهم للتخفيف عن آلام الناس".اضاف: "اتفقنا على ثوابت وعناوين اساسية، حيث اننا ذاهبون الى معالجة كل ما يعانيه قطاع النقل البري، اضافة الى معالجة مسألة النقل الخارجي والصهاريج والبرادات، وناقشنا كل المواضيع، من رفع الدعم الى المعاينة الميكانيكية التي يعمل على معالجة اشكاليتها، وهي اصبحت بيد لجنة الاشغال العامة والنقل والمجلس النيابي والحكومة ممثلة برئيسها".وتابع: "لقد اقترحنا ووافق اصحاب المعالي على تشكيل لجنة تعمل على نحو يومي وقوامها المدير العام للنقل البري البحري والمدير العام لوزارة الزراعة ورئيس مجلس ادارة المدير العام لمصلحة تسجيل السيارات وممثل عن قوى الامن الداخلي يختاره معالي وزير الداخلية، فضلا عن لجنة مصغرة جدا من قطاع النقل البري. اذ يشرفني ان اكون خادمهم في هذه اللجنة كي نضع ونناقش كل النقاط العالقة ومعالجتها واتخاذ القرارات المناسبة وتحضيرها، إن على مستوى البت او التعديل بالقوانين والمراسيم المطلوبة".وختم: "نحن حراس للداخلية ومقرها، ولاي مقر للدولة اللبنانية، وهنا ننوه بدور معالي الوزير على المستوى الامني ومتابعته الجبارة في كل الامور الامنية التي ترتبط بالمزارع والنقل، وقد تم الاتفاق على اعطاء رخص خاصة بصغار المزارعين التي على اساسها يتم تسجيل السيارات الزراعية، حيث ستعدل الرخصة من سنة الى 3 سنوات".