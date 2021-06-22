لبنان

حالات تسمم في مخيم البداوي

Lebanon 24
22-06-2021 | 10:21
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وصل الى مستشفى الخير ما يقارب الـ 10 اشخاص من مخيم البداوي نتيجة اصابتهم بحالات تسمم. 

وافادت المصادر ان جميع الحالات مستقرة بإستثناء طفل يتم مراقبة وضعه الصحي جراء تعرض قلبه لنبضات سريعة. 

وبحسب ما يتم تداوله  من السكان داخل المخيم ان التسمم ناتج عن تناول عبوات من المشروب الطبيعي لماركة لبنانية شهيرة، وتم اخذ عينات من العبوات لاجراء الفحص المخبري عليها.  


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