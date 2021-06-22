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لبنان
"الكتائب" تهاجم غجر: "فعلاً اللي استحوا ماتوا"
Lebanon 24
22-06-2021
|
11:13
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عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة نائب رئيس الحزب النقيب جورج جريج. وبعد التداول أصدر بياناً أشارت فيه إلى أنّ "الانهيار يواصل شق طريقه وصولاً الى القعر الذي بات قاب قوسين، فيما تواصل المنظومة لعبتها المميتة بشهادة العالم الذي يعجز عن اقناعها بان الجريمة التي ترتكبها بحق شعبها عار موصوف".
وأضاف: "لا التحذيرات تنفع، ولا العقوبات تردع، والضمير مفقود، والجشع لا يرتوي والتجييش الطائفي بات السلاح الأقوى لحفظ المواقع فيما اللبنانيون يقفون اذلّاء على أبواب مصيرمجهول من دون شبكة امان تلتقطهم لحظة الإرتطام الكبير".
ورأى المكتب السياسي أن الجولة الأخيرة من المناورات الحكومية هي نتيجة حتمية للممارسات التي قادتها منظومة التسويات منذ أن قررت تسليم البلد الى حزب الله، وتوقف باستغراب امام الأصوات التي استهجنت توكيل قرار تأليف الحكومة للأمين العام لحزب الله (السيد حسن نصرالله)، فيما هي نفسها كانت قد باعت السيادة والقرار الحر مقابل حفنة من الكراسي التي سحبت اليوم من تحت قدميها.
وحذر المكتب السياسي من الاستمرار في ممارسة لعبة التخويف الفئوي، لاحكام السيطرة على اللبنانيين وفرض وصاية طائفية تعيد زمن التقوقع في منطق مدمّر، لغايات انتخابية وطموحات رئاسية وسلطوية.
ومع هذا، فقد جدّد المكتب السياسي الكتائبي التأكيد أن اللبنانيين بكل طوائفهم هم فريسة هذه المجموعة، معتبراً أنّ التحدي اليوم هو وطني بامتياز ويشمل كل مواطن الى اي منطقة او طائفة انتمى، وقال: "كفى لعباً على الأوتار الطائفية الكاذبة".
ويرى الحزب في العقم المؤسساتي تقاذفا لمسؤوليات الانهيار الآتي، بين حكومة مستقيلة من المسؤولية ومجلس نواب عاجز وغارق في تحديد جنس البطاقة التمويلية التي لا تجد من يمولها فيما رفع الدعم جار على قدم وساق ويدفع ثمنه المواطن من ودائعه المحتجزة.
وختم: "كيف يجرؤ وزير بتخيير اللبنانيين بين شراء مادة البنزين بسعر خيالي او استعمال وسيلة اخرى مجهولة للتنقل! بدل ان يلقي القبض على المهربين الذين يعتصمون على اعين الدولة للاستمرار بسرقاتهم، فصحّ فيه المثل القائل: يلي استحوا ماتوا!
".
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