احتجاجاً على تردي الأوضاع.. محتجون يقطعون الطريق في دير عمار

قطع عدد من المحتجين أوتوستراد الرئيس الشهيد "رفيق الحريري" في منطقة دير عمار، إذ عمدوا على ركن السيارات في وسط الطريق والحجارة إحتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية و الإقتصادية و إنقطاع الدواء من الصيدليات.

وفي تلك الأثناء، ناشد العالقون في سياراتهم عند نقطة البداوي القوى الأمنية و الجيش بضرورة مساعدتهم وإخراجهم من المكان نتيجة قطع الطريق.