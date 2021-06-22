قائد الجيش استقبل جنبلاط ووفداً من نواب بعلبك الهرمل

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.



كذلك، استقبل وفدا من نواب بعلبك – الهرمل برئاسة النائب حسين الحاج حسن، وجرى التداول في شؤون مختلفة.