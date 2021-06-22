لبنان

قائد الجيش استقبل جنبلاط ووفداً من نواب بعلبك الهرمل

Lebanon 24
22-06-2021 | 11:51
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

كذلك، استقبل وفدا من نواب بعلبك – الهرمل برئاسة النائب حسين الحاج حسن، وجرى التداول في شؤون مختلفة.
 
 
 
 
 
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