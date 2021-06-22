لبنان

لجنة التربية أقرت 3 اقتراحات قوانين جديدة.. ما هي؟

Lebanon 24
22-06-2021 | 11:55
A-
A+
Doc-P-835728-637599851249296947.jpg
Doc-P-835728-637599851249296947.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة صباح اليوم، برئاسة النائبة بهية الحريري، وتم خلالها درس ومناقشة اقتراحات قوانين عدة مدرجة على جدول الاعمال.

وأقرت اللجنة "اقتراح القانون المقدم من النائبة بهية الحريري الرامي إلى تحديد شروط صف الفرشمن - المنهج التعليمي الأميركي في الثانوية العامة اللبنانية، واقتراح قانون يرمي إلى اعتماد هوية تربوية مع رقم مرمز للتلميذ والطالب اللبناني، ويعرف بقانون الهوية التربوية المقدم من النائبين أسعد درغام وادغار طرابلسي معدلا".

كذلك، أقرت اللجنة أيضاً اقتراح القانون الرامي إلى اعتماد التدريس الرقمي عن بعد في التعليم العالي في حالات الضرورة، المقدم من النائبة بهية الحريري حيث يشمل العام الدراسي 2019-2020 و2020- 2021، واعتماد التعليم المدمج والزامية إجراء الامتحانات حضوريا في العام المقبل".

كما ارجأت البحث في اقتراح القانون الرامي إلى تعديل مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي و‘دخال مادة البرمجة، الروبوتيك والذكاء الاصطناعي المقدم من النائب نقولا صحناوي، إلى جلسات لاحقة لإدخال بعض التحديثات عليه.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:52 | 2021-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2021-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2021-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:02 | 2021-06-22
13:00 | 2021-06-22
12:43 | 2021-06-22
12:43 | 2021-06-22
12:40 | 2021-06-22
12:37 | 2021-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website