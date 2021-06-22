لجنة التربية أقرت 3 اقتراحات قوانين جديدة.. ما هي؟

عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة صباح اليوم، برئاسة النائبة بهية الحريري، وتم خلالها درس ومناقشة اقتراحات قوانين عدة مدرجة على جدول الاعمال.وأقرت اللجنة "اقتراح القانون المقدم من النائبة بهية الحريري الرامي إلى تحديد شروط صف الفرشمن - المنهج التعليمي الأميركي في الثانوية العامة اللبنانية، واقتراح قانون يرمي إلى اعتماد هوية تربوية مع رقم مرمز للتلميذ والطالب اللبناني، ويعرف بقانون الهوية التربوية المقدم من النائبين أسعد درغام وادغار طرابلسي معدلا".كذلك، أقرت اللجنة أيضاً اقتراح القانون الرامي إلى اعتماد التدريس الرقمي عن بعد في التعليم العالي في حالات الضرورة، المقدم من النائبة بهية الحريري حيث يشمل العام الدراسي 2019-2020 و2020- 2021، واعتماد التعليم المدمج والزامية إجراء الامتحانات حضوريا في العام المقبل".كما ارجأت البحث في اقتراح القانون الرامي إلى تعديل مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي و‘دخال مادة البرمجة، الروبوتيك والذكاء الاصطناعي المقدم من النائب نقولا صحناوي، إلى جلسات لاحقة لإدخال بعض التحديثات عليه.