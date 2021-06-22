في هذه الأيام.. تمارين تدريبية للجيش

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:" ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 23 / 6 / 2021، ما بين الساعة 12.00 والساعة 23.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، تتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.وستقوم وحدة من الجيش، بتاريخ 22 / 6 /2021 ما بين الساعة 12.00 والساعة 23.00، بتنفيذ تمارين تدريبية في منطقة العاقورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.وبتاريخ 22 / 6 / 2021 ما بين الساعة 6.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدات عمرا، ميس الجبل، عرب اللويزة، الضهيرة، البستان، ويارون ــ الجنوب.كما ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 20 /6 /2021 ولغاية 25 /6 /2021، ما بين الساعة 6.00 والساعة 23.00 من كل يوم إجراء تمارين تدريبية في منطقة كفرفالوس تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة.كذلك ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 10 / 6 / 2021 ولغاية 30 / 6 / 2021، ما بين الساعة 6.00 والساعة 24.00 من كل يوم بإجراء تمارين تدريبية في منطقة السمرلند ــ الجناح والكرنتينا تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".