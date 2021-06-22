لبنان

الجميّل التقى وفداً من الكتلة الوطنية: تأكيد على الثوابت السيادية والوطنية

Lebanon 24
22-06-2021 | 12:07
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استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل امين عام حزب الكتلة الوطنية بيار عيسى يرافقه مسؤول العلاقات السياسية في الكتلة ناجي ابو خليل وشارك في اللقاء امين عام حزب الكتائب سيرج داغر وعضوا المكتب السياسي جويل بو عبود وروجيه ابي راشد ومدير مكتب الجميّل برونو عطيه.
وجرى في خلال اللقاء التأكيد على الثوابت المشتركة التي تجمع الطرفين وعلى راسها استعادة سيادة  لبنان والعمل على بناء دولة مدنية تعددية تتمتع بنظام اقتصادي حر يضمن العدالة لكل ابناء الوطن.   

الجميّل 
الجميّل شكر وفد الكتلة على الزيارة مؤكداً على المبادىء الوطنية والسيادية وقال:" نتمنى أن نتمكن سويا مع كل من لديه نوايا صافية تجاه البلد من تحقيق العدالة لكل الشهداء الذين سقطوا في بيت الكتائب وفي كل بيروت ومحاسبة من دمروا العاصمة والتوصل الى بناء بلد يليق بابنائه.

عيسى 
من جهته أكد أمين عام الكتلة الوطنية انه لا يمكن الركون للمنظومة الحاكمة التي ما زالت وبعد جريمة مثل جريمة المرفأ تتناتش الصلاحيات فيما الناس تموت جوعا.
وتمنى أن تنتهي أعمال الترميم في الصيفي سريعاً: "لنتمكن مع كل القوى المعارضة من النهوض بالحياة السياسية في لبنان. 
وردا على سؤال عن توحيد جهود المعارضة لتفادي تداعيات الارتطام الكبير قال عيسى: "نتخذ خطوات كثيرة مع كل القوى المعارضة، هناك عدة معارك نخوضها والأمور ليست مرهونة بالانتخابات وحدها بل هناك عمل كبير نقوم به قبل الانتخابات وبعدها واضاف: "ان احزاب وقوى المعارضة ليست مكتوفة الايدي ولا يمكن انتظار شيء من هذه المنظومة، وكل قضية ننكب عليها نعمل عليها بجدية."
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