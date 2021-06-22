العثور على نجل الأب مجدي علاوي جثة في كسروان

عثر على الشاب "م. علاوي" (مواليد 1996)، وهو ابن الأب مجدي علاوي، جثة داخل منزل في منطقة كسروان.

وأفادت مصادر أمنية "لبنان24" بأن "حادثة الوفاة هي انتحار".