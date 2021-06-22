لبنان

العثور على نجل الأب مجدي علاوي جثة في كسروان

Lebanon 24
22-06-2021 | 20:02
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عثر على الشاب "م. علاوي" (مواليد 1996)، وهو ابن الأب مجدي علاوي، جثة داخل منزل في منطقة كسروان.
 
وأفادت مصادر أمنية "لبنان24" بأن "حادثة الوفاة هي انتحار".
 
 
 
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لبنان

الأب مجدي علاوي

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