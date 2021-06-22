الاحتجاجات في لبنان مستمرة والمواطنون نفذ صبرهم...احذروا هذه الطرقات المقطوعة

لم يعد قطع الطرقات في لبنان أمرًا غريبًا، فالأوضاع المعيشية لا تزال متردية والمواطن اللبناني أصبح عاجزًا عن تأمين أبسط حاجاته المعيشية نتيجة غلاء الأسعار وفقدان بعض المنتجات من المحروقات والأدوية والحليب وغيرها.

واحتجاجًا على هذه الأوضاع قطع عدد من المحتجين العديد من الطرقات لتكون حتى الآن على الشكل الآتي:

-مستديرة ببنين - العبدة عند بوابة عكار الجنوبية.

-طريق المنية - العبدة الدولية عند جسر النهر البارد في بلدة المحمرة.

-الأوتوستراد عند جسر البالما وطلعة المشروع القبة، وقد حصل تلاسن وتدافع بالأيدي بين عناصر من الجيش والمعتصمين عند نقطة البالما.

-الطريق أمام شركة الكهرباء في صيدا بمستوعبات النفايات بعدما تم إضرام النيران فيها.

-طريق عام صور - صيدا في منطقة دوار العباسية، بالاطارات ومستوعبات النفايات (أعيد فتحها لاحقاً).

-نقطة جامع هارون-المنية