السلالة الهندية من "كورونا" قد تصل إلى لبنان.. الأبيض يدق ناقوس الخطر

قال مدير مستشفى بيروت الحكومي الدكتور فراس الأبيض أنّ "كورونا لم ينتهِ وطالما هو يتحوّر فهذا يعني أننا لسنا بأمان".

في حديث عبر قناة الـ"MTV"، لفت الأبيض إلى أنّ " السلالة الهندية لن تتأخر قبل أن تصل إلى لبنان طالما الوضع غير مضبوط في المطار".