لبنان

"مكتب خطابة" في لبنان وصاحبته كويتية (فيديو)

Lebanon 24
22-06-2021 | 20:23
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كشفت الناشطة الكويتية سلوى المطيري، اليوم الثلاثاء عن فتح مكتب "خطابة" في لبنان.

وقالت المطيري، في مقطع فيديو، إن المكتب سيعمل عن بعد "أونلاين" عبر طريق تطبيق "واتس آب".
 
 
وأضافت: "أي شيء نجحت في أدائه سأستمر في القام به".

وتابعت: "كنت أسافر إلى دول عديدة أبحث عن دولة تفهمني وأجد فيها ما أريده.. ووجدته في لبنان".

وكانت سلوى المطيري قد طالبت في وقت سابق، بمليار دينار كويتي (أكثر من 3.2 مليار دولار) على "الطريقة"، التي زعمت أنها تعالج النوع الجديد من فيروس كورونا.
 
 
وقالت على الـ"سناب تشات" إنها أخذت عملها مع وصفة العلاج للسفارة الصينية في الكويت.

وكتبت المطيري: "أنا أمام السفارة الصينية، أتيت لأقدم ملاحظات حول طرق علاج فيروس كورونا"، وعرضت الأوراق المطبوعة باسم السفير الصيني في الكويت.
المصدر: سبوتنيك

لبنان

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