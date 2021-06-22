إليكم آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليوم عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" داخله، وجاء فيه:

"- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:Pfizer: 414AstraZeneca: 355- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 323 فحصا.- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 10- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 0- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1197 حالة شفاء- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 3- حالات وفاة: 0