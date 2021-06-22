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لبنان
إليكم آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري
Lebanon 24
22-06-2021
|
13:39
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أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليوم عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" داخله، وجاء فيه:
"- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 414
AstraZeneca: 355
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 323 فحصا.
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 10
- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2
- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 0
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1197 حالة شفاء
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 3
- حالات وفاة: 0
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